İstanbul beyaza büründü! Heyecan kısa sürdü...

Türkiye’nin birçok ili kar yağışıyla tanışırken, bunlara son örnek İstanbul oldu. Güne karla uyanan İstanbullular’ın heyecanı kısa sürdü. Yağış etkisini kaybedince, karlar birkaç saatte eridi...

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026

Meteoroloji'nin günler öncesinden belirttiği kar yağışı İstanbul'da gece saatlerinde düştü. Özellikle şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa süre yağan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Oto Yolu Girişi bir anda beyaza büründü. Daha sonra yağan yağmurla birlikte az miktardaki kar eridi., Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile bir anda beyaza büründü. İstanbul Valisi Davut Gül, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, Şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitimöğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. Herhangi bir gelişme olması hâlinde NSosyal uygulaması üzerinden sizleri anında bilgilendireceğiz" açıklamasını yaptı.

HER YERDE EĞLENCE

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri, son günlerde etkili kar yağışıyla ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin tek biyosfer rezervi alanı olma özelliğini taşıyan, zengin flora ve kültürel mirasa sahip Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) Havzası, karla birlikte eşsiz bir manzaraya büründü.

Erzurum'un Narman- Pasinler otoyolunun 7'nci kilometresinde yer alan ve halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak da bilinen Narman Peri Bacaları'na mevsimin ilk karı yağdı. Peribacaları da görülmeye değerdi.

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'ne yurdun farklı şehirlerinden gelen misafirler, yoğun kar yağışı altında kayak yapıyor. Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor. Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçiren aileler, çocuklarıyla kızağa biniyor, yerli ve yabancı turistler snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.