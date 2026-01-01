Cahit Berkay kaza yaptı! Aracıyla restorana daldı..
İstanbul Esenyurt’ta dün öğle saatlerinde ünlü sanatçı Cahit Berkay, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille restorana girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Berkay tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazada restoranda çalışan bir garson da yaralandı.
