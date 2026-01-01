Haberler

Aksu Yaylası’nda çığ faciası! 3 çoban ve 500 koyun kar altında kaldı

Artvin Ardanuç’a bağlı deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Aksu Yaylası’nda dün saat 11.00 sıralarında çığ düştü. Bölgedeki 6 çobandan 3’ü ve yaklaşık 500 koyun çığ altında kaldı. Hemen harekete geçen AFAD ekipleri, iş makinelerinin karda kapalı yol güzergahında çalışmaları eşliğinde bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Sis ve kar yağışının etkili olduğu bölgede yaklaşık 3 metre seviyesinde kar olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026

