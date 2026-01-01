Adana’da kahvehane dehşeti! Kafur U. iki kişiyi silahla katletti
Adana'da kahvehane işleten Kafur U., oyun oynamaya gelen Tolgahan Akyüz ile Berdan Balsak’ı silahla katletti. 10 kişiyle birlikte tutuklanan U.’nun, “Hasımlarınız var. Buraya gelmeniz bizim için tehlikeli. Size oyun yok” dediği, kavganın bu yüzden çıktığı belirtildi.
