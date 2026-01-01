Haberler

Adana’da kahvehane dehşeti! Kafur U. iki kişiyi silahla katletti

Adana'da kahvehane işleten Kafur U., oyun oynamaya gelen Tolgahan Akyüz ile Berdan Balsak’ı silahla katletti. 10 kişiyle birlikte tutuklanan U.’nun, “Hasımlarınız var. Buraya gelmeniz bizim için tehlikeli. Size oyun yok” dediği, kavganın bu yüzden çıktığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026

