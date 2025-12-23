Kayıp öğretmen Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu!
Eskişehir'de kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi, Ankara'dan gelen dalgıç polislerce Porsuk Çayı'nda bulundu. Öğretmenin cenazesi, arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle sudan çıkartılarak otopsi için morga götürüldü. Arslan’ın ölüm haberini alan eşi Fadime Arslan gözyaşlarına boğuldu.
Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Arslan'ın (51) bulunması amacıyla 7'nci gününde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle Porsuk Çayı'nda arama çalışması yapıldı.
CANSIZ BEDENİ PORSUK ÇAYI'NDA BULUNDU
Çalışma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 6 kişilik dalgıç ekibi su altında tarama gerçekleştirdi.