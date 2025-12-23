Kayıp öğretmen Tuncay Arslan’ın cansız bedeni Porsuk Çayı’nda bulundu!

takvim-logo

Eskişehir'de kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi, Ankara'dan gelen dalgıç polislerce Porsuk Çayı'nda bulundu. Öğretmenin cenazesi, arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle sudan çıkartılarak otopsi için morga götürüldü. Arslan’ın ölüm haberini alan eşi Fadime Arslan gözyaşlarına boğuldu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi, Ankara'dan gelen dalgıç polislerce Porsuk Çayı'nda bulundu.

Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Arslan'ın (51) bulunması amacıyla 7'nci gününde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle Porsuk Çayı'nda arama çalışması yapıldı.

CANSIZ BEDENİ PORSUK ÇAYI'NDA BULUNDU

Çalışma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 6 kişilik dalgıç ekibi su altında tarama gerçekleştirdi.

Dalgıç ekibince Gündoğdu Mahallesi mevkisinde yapılan çalışmada, Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı yüzeyinde bulundu.

OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Arslan'ın cenazesi, arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle sudan çıkartılarak otopsi için morga götürüldü.

Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık'ta çıktıktan sonra haber alınamayan Tuncay Arslan için yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Arslan'ın ölüm haberini alan eşi Eğitim-İş Eskişehir Şube Başkanı Fadime Arslan gözyaşlarına boğuldu.

