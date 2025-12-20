Karı kocanın aşk tuzağı

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025

Tunceli'de yaşayan evli ve iki çocuk babası S.G. (32) ile eşi İ.G. (31), mağdurlara kendileri kamu personeli olarak tanıttılar. Çeşitli senaryolar yazdılar. Sahte gönül ilişkisi kurdular. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekibi, S.G. ile eşi İ.G.'yi takibe aldı.