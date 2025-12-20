Karı kocanın aşk tuzağı
İki çocuklu çift, kendilerini mağdurlara farklı isimler takarak tanıttılar. Çeşitli senaryolar yazıp sahte gönül ilişkisi kurdular. 6 kişiyi 7 milyon lira dolandırdılar.
Tunceli'de yaşayan evli ve iki çocuk babası S.G. (32) ile eşi İ.G. (31), mağdurlara kendileri kamu personeli olarak tanıttılar. Çeşitli senaryolar yazdılar. Sahte gönül ilişkisi kurdular. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekibi, S.G. ile eşi İ.G.'yi takibe aldı.
PARALARI KOCASINA AKTARMIŞ
Ekipler, İ. G.'nin 6 mağdurdan elde edilen paraları kocası S.G.'nin banka hesaplarına aktardığını belirledi. S.G.'nin de hesabına gelen paraları, kripto para piyasası üzerinden aklanarak farklı hesaplara yönlendirdiğini tespit etti. Vatandaşları, 7 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda, İ.G. ve S.G. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G. isimli kadın, tutuklandı. S.G. ise serbest kaldı.
Haber: Ercan Topaç