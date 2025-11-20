Van’da Rojin Kabaiş soruşturması genişliyor: 195 kişiden DNA alındı!

Van'da cesedi bulunan ünivresiteli Rojin Kabaiş (21) soruşturmasında 61 kişiden daha DNA örneği alındı. DNA örneği sayısı 195’e yükseldi. Örnek alınanlar arasında ailenin şüphelendiği yurt ve üniversite güvenlik görevlileri de yer alıyor. Otopsi sırasında alınan görüntülerin kaydedildiği CD ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Van'da cesedi bulunan ünivresiteli Rojin Kabaiş (21) soruşturmasında 61 kişiden daha DNA örneği alındı. DNA örneği sayısı 195'e yükseldi. Örnek alınanlar arasında ailenin şüphelendiği yurt ve üniversite güvenlik görevlileri de yer alıyor. Otopsi sırasında alınan görüntülerin kaydedildiği CD ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN