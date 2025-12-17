Eline çaktığı ahşap parçasıyla hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 13:19

Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında, yanlışlıkla eline çivi tabancasıyla ahşap çakan Muhammed A. (21), itfaiye ekipleri tarafından kesilen ahşap parçası ile hastaneye kaldırıldı.

Muhammed A. (DHA)

ELİNDEKİ ÇİVİLİ TAHTAYLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ahşabı keserek küçülttü. Muhammed A., eline saplı haldeki çivili tahta ile ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elindeki çivi müdahaleyle çıkarılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.