Eline çaktığı ahşap parçasıyla hastaneye kaldırıldı
Bursa İnegöl'de Muhammed A. çivi tabancasıyla ahşap çakarken yanlışlıkla eline çivi sapladı. İtfaiye ekipleri tarafından ahşap parça küçültülerek hastaneye sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasında, yanlışlıkla eline çivi tabancasıyla ahşap çakan Muhammed A. (21), itfaiye ekipleri tarafından kesilen ahşap parçası ile hastaneye kaldırıldı.
ÇİVİ TABANCASIYLA ÇALIŞIRKEN ÇİVİ SOL ELİNE SAPLANDI
Olay, Mahmudiye Mahallesi 2'nci Bahar Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Muhammed A., çivi tabancasıyla çalışırken fırlayan çivi sol eline saplandı. Muhammed A.'nın eli ahşaba çakılı halde kaldı.
ELİNDEKİ ÇİVİLİ TAHTAYLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ahşabı keserek küçülttü. Muhammed A., eline saplı haldeki çivili tahta ile ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elindeki çivi müdahaleyle çıkarılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.