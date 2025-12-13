takvim-logo

Sultan gerçeği anlattı: Babası kaçışı ayarladı

Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından sanatçının kızı ve arkadaşı Sultan'ın yutdışına kaçma planının perde arkasına ulaşıldı. Buna göre Sultan, babası Arif Ulu’ya o gece olanları anlattı. Baba, kızının gözaltına alınma ihtimaline karşı göçmen kaçakçılarıyla görüşüp Gürcistan üzerinden kaçışı organize etti. Emniyet kaynakları, Sultan’ın babasına anlattıklarını cinayet itirafı olarak değerlendiriyor.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
Sultan gerçeği anlattı: Babası kaçışı ayarladı

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesiyle ilgili TÜBİTAK'ın çözdüğü ses kayıtları ve bilirkişi raporlarında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden itildiği öne sürülmüştü.

Yurtdışına firar etmek üzereyken yakalanan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının firar planının perde arkası da ortaya çıktı.

Şarkıcı Güllü'nün son anları (İHA)Şarkıcı Güllü'nün son anları (İHA)

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, olup bitenleri babası Arif Ulu'ya anlattı. Arif Ulu da olası bir gözaltı ihtimaline karşı Gürcistan üzerinden gerçekleşecek kaçışı organize etti ve göçmen kaçakçıları ile görüşüp için girişimlerde bulundu. Dosyaya giren bilgilere göre Sultan Nur Ulu, olası gözaltı ihtimali üzerine babası Arif Ulu'ya Güllü'nün itilmesi iddiasına ilişkin süreci aktardı. Emniyet kaynakları, bu anlatımı cinayetin itirafı olarak değerlendirirken, kızının anlattıkları sonrasında Arif Ulu devreye girdi ve yurtdışına kaçış için plan yapmaya başladı.

Şarkıcı Güllü (takvim.com.tr)Şarkıcı Güllü (takvim.com.tr)

TEMAS KAYIT ALTINDA

Bu kapsamda Arif Ulu'nun İstanbul'da faaliyet gösterdiği değerlendirilen göçmen kaçakçılarıyla temasa geçtiği, yapılan telefon görüşmelerinin Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik takip kapsamında kayıtlara girdiği belirtildi. Görüşmelerde yüklü miktarda para karşılığında anlaşma sağlandığı, kaçış güzergâhının Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkış şeklinde planlandığı bilgisi soruşturma evrakına yansıdı. Emniyet kaynakları, Sultan Nur Ulu'nun pasaportunun olmadığı, pasaport ve vize başvuruları dikkat çekebilir diye Tuğyan ile Sultan'ın illegal şekilde yurtdışına çıkmayı planladığını değerlendiriyor.

Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur (İHA)Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur (İHA)

ÇIKIŞ NOKTASI BÜYÜKÇEKMECE

Firarın uygulanacağı çıkış noktası olarak Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşına ait İstanbul Büyükçekmece'deki evin belirlendiği, şüphelilerin burada bir süre bekletildiği ve uygun zamanlamanın kolluk birimlerince anlık olarak izlendiği kaydedildi.

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cinayet sonra kaçarken (İHA)Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cinayet sonra kaçarken (İHA)

ADIM ADIM TAKİP EŞZAMANLI OPERASYON

Süreci adım adım yöneten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatları doğrultusunda yapılan eşzamanlı operasyonla plan bozuldu. Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu Büyükçekmece'de, firar organizasyonunu yönettiği iddia edilen baba Arif Ulu ise Yalova'da kıskıvrak yakalandı. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, bilirkişi raporunda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile değil "itme veya fiziksel baskıyla düşürülme" yoluyla olduğu tespit edilmişti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Dosyada gizlilik kararı bulunurken, firar organizasyonu, göçmen kaçakçılarıyla kurulan temaslar ve para trafiğine ilişkin incelemenin derinleştirildiği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN