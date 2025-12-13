Sultan gerçeği anlattı: Babası kaçışı ayarladı

Bu kapsamda Arif Ulu'nun İstanbul'da faaliyet gösterdiği değerlendirilen göçmen kaçakçılarıyla temasa geçtiği, yapılan telefon görüşmelerinin Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik takip kapsamında kayıtlara girdiği belirtildi. Görüşmelerde yüklü miktarda para karşılığında anlaşma sağlandığı, kaçış güzergâhının Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkış şeklinde planlandığı bilgisi soruşturma evrakına yansıdı. Emniyet kaynakları, Sultan Nur Ulu'nun pasaportunun olmadığı, pasaport ve vize başvuruları dikkat çekebilir diye Tuğyan ile Sultan'ın illegal şekilde yurtdışına çıkmayı planladığını değerlendiriyor.

ÇIKIŞ NOKTASI BÜYÜKÇEKMECE

Firarın uygulanacağı çıkış noktası olarak Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşına ait İstanbul Büyükçekmece'deki evin belirlendiği, şüphelilerin burada bir süre bekletildiği ve uygun zamanlamanın kolluk birimlerince anlık olarak izlendiği kaydedildi.

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cinayet sonra kaçarken (İHA)

ADIM ADIM TAKİP EŞZAMANLI OPERASYON

Süreci adım adım yöneten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatları doğrultusunda yapılan eşzamanlı operasyonla plan bozuldu. Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu Büyükçekmece'de, firar organizasyonunu yönettiği iddia edilen baba Arif Ulu ise Yalova'da kıskıvrak yakalandı. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, bilirkişi raporunda, Güllü'nün ölümünün "normal bir düşme" ile değil "itme veya fiziksel baskıyla düşürülme" yoluyla olduğu tespit edilmişti.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR

Dosyada gizlilik kararı bulunurken, firar organizasyonu, göçmen kaçakçılarıyla kurulan temaslar ve para trafiğine ilişkin incelemenin derinleştirildiği öğrenildi.

