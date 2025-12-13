Sultan gerçeği anlattı: Babası kaçışı ayarladı
Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından sanatçının kızı ve arkadaşı Sultan'ın yutdışına kaçma planının perde arkasına ulaşıldı. Buna göre Sultan, babası Arif Ulu’ya o gece olanları anlattı. Baba, kızının gözaltına alınma ihtimaline karşı göçmen kaçakçılarıyla görüşüp Gürcistan üzerinden kaçışı organize etti. Emniyet kaynakları, Sultan’ın babasına anlattıklarını cinayet itirafı olarak değerlendiriyor.
Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesiyle ilgili TÜBİTAK'ın çözdüğü ses kayıtları ve bilirkişi raporlarında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden itildiği öne sürülmüştü.
Yurtdışına firar etmek üzereyken yakalanan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşının firar planının perde arkası da ortaya çıktı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, olup bitenleri babası Arif Ulu'ya anlattı. Arif Ulu da olası bir gözaltı ihtimaline karşı Gürcistan üzerinden gerçekleşecek kaçışı organize etti ve göçmen kaçakçıları ile görüşüp için girişimlerde bulundu. Dosyaya giren bilgilere göre Sultan Nur Ulu, olası gözaltı ihtimali üzerine babası Arif Ulu'ya Güllü'nün itilmesi iddiasına ilişkin süreci aktardı. Emniyet kaynakları, bu anlatımı cinayetin itirafı olarak değerlendirirken, kızının anlattıkları sonrasında Arif Ulu devreye girdi ve yurtdışına kaçış için plan yapmaya başladı.