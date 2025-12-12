Haberler

Kardeşi katledilen abladan çağrı: ‘Gereken ceza verilsin’

Diyarbakır'da yaşayan Uzman Çavuş Yasin Bölükbaşı, eşi Ayşenur Bölükbaşı'nı bıçakladı. Şiddetten kaçan Ayşenur, babasının evine sığındı. Boşanma davası açtı. Abla Sevda Kırık, kardeşi için çağrı yaptı: Ayşenur için sesimizi duyun, gereken ceza verilsin.

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025

