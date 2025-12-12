Kardeşi katledilen abladan çağrı: ‘Gereken ceza verilsin’
Diyarbakır'da yaşayan Uzman Çavuş Yasin Bölükbaşı, eşi Ayşenur Bölükbaşı'nı bıçakladı. Şiddetten kaçan Ayşenur, babasının evine sığındı. Boşanma davası açtı. Abla Sevda Kırık, kardeşi için çağrı yaptı: Ayşenur için sesimizi duyun, gereken ceza verilsin.
Diyarbakır'da yaşayan Uzman Çavuş Yasin Bölükbaşı, eşi Ayşenur Bölükbaşı'nı bıçakladı. Şiddetten kaçan Ayşenur, babasının evine sığındı. Boşanma davası açtı. Abla Sevda Kırık, kardeşi için çağrı yaptı: Ayşenur için sesimizi duyun, gereken ceza verilsin.