Haberler

Yaşam Haberleri

GQ ‘en iyileri’ seçti: Ödül konuşmaları duygulandırdı

GQ ‘en iyileri’ seçti: Ödül konuşmaları duygulandırdı

GQ Ödül Töreni, birbirinden ünlü isimlerin katılımıyla renkli anlara sahne oldu... “Men Of The Year 2025” kapsamında pek çok tanınmış isim ödüllerine kavuştu. 'Yeni nesil klasikler' temasıyla sıra dışı bir kurguya ev sahipliği yapan gecede müzik, spor, moda, sahne ve gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarındaki çalışmalarıyla rutinleri kıran, yaşama özgünlük katan isimlere ödülleri takdim edildi.

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025

Paylaş







GQ Türkiye Men of the Year 2025 ödülleri, Rixos Tersane Istanbul'da düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. "Yeni nesil klasikler" temasıyla sıra dışı bir kurguya ev sahipliği yapan gecede müzik, spor, moda, sahne ve gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarındaki çalışmalarıyla rutinleri kıran, yaşama özgünlük katan isimlere ödülleri takdim edildi. Şükran Ovalı ve Erkan Kolçak Köstendil'in sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde, Yılın Oyuncusu" ödülünü atv ekranlarının başarılı dizisi Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu kazandı.

Son dönemde rol aldığı dizilerde güçlü oyunculuğuyla öne çıkan Yazıcıoğlu'na ödülünü İbrahim Selim takdim etti. Yazıcıoğlu, "Bu ödül törenini ilk kez izlemeye geldiğimde en arkadaydım, çok fazla hayal kuruyordum. Bu yıl nasip oldu" sözleriyle kabul etti. Onur Ödülü"ne Türk rock müziğinin kilometre taşlarından, nesiller boyu dinleyicilerle özel bağlar kurmayı başaran zamansız müzik grubu MFÖ'nün değerli üyelerinden Mazhar Alanson layık görüldü. Alanson'a ödülünü, Kenan Doğulu takdim etti. Alanson, ödülünü meslektaşı Kenan Doğulu'nun elinden teslim alırken, "GQ'dan onur ödülünü alan Mahzar olmaktan onur duydum" dedi. Galatasaraylı yıldız forvet Victor Osimhen, Yılın sporcusu ödülünü aldı. Osimhen, "Burada olmaktan bu ödülü almaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma, Galatasaray ailesine teşekkür ederim" dedi.

YILIN ENLERİ

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Osimhen, sempatik tavırlarıyla övgü aldı.

Dizide canlandırdığı Orhan Bey karakteriyle büyük hayranlık uyandıran Yazıcıoğlu, ödül töreninde ilgi odağı oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş, ödül töreninin açılış konuşmasını yaptı.