Çocuklar için sosyal medya düzenlemesi Meclis radarında
Birçok ülkede uygulanan sınırlamalara paralel olarak, Türkiye’de de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasına yönelik düzenlemenin toplantıda ele alındığı öğrenildi.
Pek çok ülkede 15-16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımı yasaklanıyor ya da kısıtlanıyor. Çocuklara daha güvenli dijital dünya sunulması için Türkiye'de de 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi yapılması ve sosyal medya kullanımının sınırlandırılması üzerinde duruluyor. Görüşmede bu konunun da ele alındığı öğrenildi.