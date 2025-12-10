takvim-logo

Önce eşini dövdü sonra öldüğünü düşünüp kaza süsü verdi: Hayati riski sürüyor

Şanlıurfa'da ekipler otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı ile olay yerine gidip Halime Bertan'ı baygın halde buldu. Vücudundaki izlerin kazadan değil darp sonucu olduğu belirlendi. Bunun üzerine Mehmet Bertan'ın eşi Halime Bertan'ı dövdükten sonra kaza süsü verdiği ortaya çıktı. Mehmet Bertan gözaltına alındı, Halime Bertan'ın hayati riski devam ediyor.

DHA
DHA
Önce eşini dövdü sonra öldüğünü düşünüp kaza süsü verdi: Hayati riski sürüyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Mehmet Bertan (47), evde dövüp ağır yaraladığı eşi Halime Bertan'ın (46) öldüğünü düşününce, olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalıştı. Tarlaya giren araçta yaralı bulunan Halime Bertan hastaneye kaldırılırken, eşi ise gözaltına alındı.

Halime Bertan (DHA)Halime Bertan (DHA)

OTOMOBİL TARLAYA UÇTU İHBARI

Olay, pazar günü Akçakale'ye bağlı Arıcan Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde 34 LS 4241 plakalı otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta Halime Bertan'ı baygın buldu. Bertan'ın vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi.

Acil Servis (DHA)Acil Servis (DHA)

DÖVDÜĞÜ EŞİNİ TRAFİK KAZASINDAN YARA ALMIŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

Aracın sürücüsü Mehmet Bertan'ın ise olayda yara almadığı belirlendi. Halime Bertan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halime Bertan'ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayın seyrini yeniden değerlendirdi.

Adalet Sarayı (DHA)Adalet Sarayı (DHA)

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada Mehmet Bertan'ın çıkan tartışmada eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi. Bertan'ın, eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma Mehmet Bertan'ı gözaltına aldı.

Mehmet Bertan (DHA)Mehmet Bertan (DHA)

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Halime Bertan'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN