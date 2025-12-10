Önce eşini dövdü sonra öldüğünü düşünüp kaza süsü verdi: Hayati riski sürüyor

Adalet Sarayı (DHA)

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada Mehmet Bertan'ın çıkan tartışmada eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi. Bertan'ın, eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma Mehmet Bertan'ı gözaltına aldı.