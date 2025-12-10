Önce eşini dövdü sonra öldüğünü düşünüp kaza süsü verdi: Hayati riski sürüyor
Şanlıurfa'da ekipler otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı ile olay yerine gidip Halime Bertan'ı baygın halde buldu. Vücudundaki izlerin kazadan değil darp sonucu olduğu belirlendi. Bunun üzerine Mehmet Bertan'ın eşi Halime Bertan'ı dövdükten sonra kaza süsü verdiği ortaya çıktı. Mehmet Bertan gözaltına alındı, Halime Bertan'ın hayati riski devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Mehmet Bertan (47), evde dövüp ağır yaraladığı eşi Halime Bertan'ın (46) öldüğünü düşününce, olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalıştı. Tarlaya giren araçta yaralı bulunan Halime Bertan hastaneye kaldırılırken, eşi ise gözaltına alındı.
OTOMOBİL TARLAYA UÇTU İHBARI
Olay, pazar günü Akçakale'ye bağlı Arıcan Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde 34 LS 4241 plakalı otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta Halime Bertan'ı baygın buldu. Bertan'ın vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi.
DÖVDÜĞÜ EŞİNİ TRAFİK KAZASINDAN YARA ALMIŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI
Aracın sürücüsü Mehmet Bertan'ın ise olayda yara almadığı belirlendi. Halime Bertan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halime Bertan'ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayın seyrini yeniden değerlendirdi.