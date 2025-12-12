Bakan Kurum’dan Başakşehir’de yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım

Bahtışen Kılıç (Ekran görüntüsü)

Bir diğer hak sahibi Bahtışen Kılıç da 33 yıldır kirada yaşadığını ve ilk kez ev sahibi olduğunu dile getirerek, "Kapıyı ilk açtığımızdaki heyecan apayrı bir şey. Hayatımızda ilk kez evimiz oldu. O kadar güzel bir duyguydu ki. Yıllar sonra hayal ettiğimizden daha da güzel bir evimiz oldu. En büyük güzellik millet bahçesi var, park alanlarımız, otopark yerlerimiz var. Başakşehir apayrı güzel zaten. Bugün ödediğimiz miktar belki aidat bile değil." ifadelerini kullandı.

