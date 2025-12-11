Haberler

Ankara’da kiralık ev tuzağı: 2 kadın ziynet eşyası çalarken yakalandı

Ankara Yenimahalle’deki bir evden ziynet eşyası çalan S.A. ve Y.A., kiralık ev bakıyor gibi yaparak binalara girip rastgele kapılara bastıkları tespit edildi. Polis tarafından yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 09:49

Ankara'da kiralık ev arama bahanesi ile girdikleri binalarda dairelerin kapısını açıp ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN 2 KADIN YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Masası ekipleri, Yenimahalle'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığı olayına ilişkin çalışma yaptı. Yapılan kapsamlı çalışmalarda olayı S.A. ve Y.A. isimli kadınların gerçekleştirdiği tespit edildi.

BİNALARA GİRİP RASTGELE ZİLLERE BASIYORLAR

Şüphelilerin kiralık ev arama bahanesi le binalara girip rastgele zillere bastıktan sonra kimsenin olmadığı evleri tespit ettikleri ve bu evlerden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Y.A. ve S.A., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

