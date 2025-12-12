Arnavutköy’de fabrika alevlere teslim oldu: 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Arnavutköy’de ütü masası üretimi yapılan 4 katlı fabrikada çıkan yangında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi Furkan Sokak'ta bulunan 4 katlı fabrikada çıktı. Binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.