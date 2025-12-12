takvim-logo

Arnavutköy’de fabrika alevlere teslim oldu: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Arnavutköy’de ütü masası üretimi yapılan 4 katlı fabrikada çıkan yangında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

DHA
DHA
Arnavutköy’de fabrika alevlere teslim oldu: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Yangın, saat 01.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi Furkan Sokak'ta bulunan 4 katlı fabrikada çıktı. Binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.

İstanbul Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı, AAİstanbul Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı, AA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı, DHAİstanbul Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı, DHA

Yangında yaralanan 1'i ağır 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.