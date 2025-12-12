Arnavutköy’de fabrika alevlere teslim oldu: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 03:50

Yangın, saat 01.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi Furkan Sokak'ta bulunan 4 katlı fabrikada çıktı. Binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.