Vefat eden annesi için mezar yeri bakmaya gidiyorlardı! Otomobil dereye yuvarlandı: Dayı ve yeğen hayatını kaybettti

Giresun Bulancak’ta seyir halindeki otomobilin Pazarsuyu Deresi’ne devrilmesi sonucu sürücü Emin Yılmaz ve yolcu Raif Şimşek hayatını kaybetti. Ekipler, suya kapılan sürücünün cenazesini kaza yerinden 2 kilometre uzaklıkta buldu. Raif Şimşek annesi için yeğeniyle birlikte mezar bakmaya gidiyordu.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 13:06

Giresun'un Bulancak ilçesinde dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Emin Yılmaz (41) idaresindeki 28 ES 850 plakalı otomobil, Kovanlık-Aydındere yolunda seyir halindeyken Pazarsuyu Deresi'ne devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kazada ölen sürücü Yılmaz'ın cenazesi ekiplerce olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunarak kıyıya çıkarıldı. Araçtaki yolculardan Raif Şimşek'in de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz ve Şimşek'in cenazeleri Bulancak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olay yeri (AA) VEFAT EDEN ANNESİ İÇİN MEZAR YERİ BAKMAYA GİDİYORDU Raif Şimşek'in Emin Yılmaz'ın dayısı olduğu, dün vefat eden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya gittikleri öğrenildi. Yılmaz'ın kazadan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından babasının da 28 yıl önce bugün vefat ettiğini gösteren paylaşımda bulunduğu belirlendi.

Olay yeri (AA) "80 KİŞİLİK EKİBİMİZ GÖREV ALDI" Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Vali Serdengeçti, şunları kaydetti: "Arama kurtarma kapsamında toplamda 80 kişilik ekibimiz görev aldı. Hızlı şekilde araçtaki vatandaşımızı aldık. Diğer vatandaşımız suya kapılarak olay yerinden 2 kilometre ileride bulundu. Olayı duyduğumuz andan itibaren ilgili kurumlarımız hızlı şekilde hareket etti."