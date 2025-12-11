Kırıkkale’deki kimya fabrikasındaki yangın madeni yağ bölümünden çıkmış

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 14:56

Kimya fabrikası (DHA)

KİMYA FABRİKASINDA YANGIN

Yahşihan ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki Kırıkkale OSB'de faaliyet gösteren madeni yağ, antifiriz, aeresol sprey gibi ürünlerin üretildiği kimya fabrikasında dün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Kırıkkale ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 80 araç ve 262 itfaiye personeliyle müdahale edilen yangın 10 saatte söndürüldü. Ancak fabrika tamamen yandı.