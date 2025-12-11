Kırıkkale'deki kimya fabrikasındaki yangın madeni yağ bölümünden çıkmış
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimya fabrikasında yangın çıktı. 10 saatte söndürülen yangının madeni yağ bölümünden çıktığı öğrenildi. Hiçbir can kaybı yaşanmadı. Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimya fabrikasındaki yangının madeni yağ bölümünden çıktığı belirlendi.
KİMYA FABRİKASINDA YANGIN
Yahşihan ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki Kırıkkale OSB'de faaliyet gösteren madeni yağ, antifiriz, aeresol sprey gibi ürünlerin üretildiği kimya fabrikasında dün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Kırıkkale ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 80 araç ve 262 itfaiye personeliyle müdahale edilen yangın 10 saatte söndürüldü. Ancak fabrika tamamen yandı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
70 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangında can kaybı yaşanmadı. 1 itfaiye personeli ve 1 fabrika çalışanı dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.