Alev alev yanan fabrikaya 50 araç ve 170 personelle müdahale edildi

Kırıkkale OSB'deki iki fabrikada çıkan yangına 50 araç ve 170 personelle müdahale edildi. Yangınlar uzun uğraşların ardından söndürüldü. 70 işçi tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025

KırıkkaleYahşihan'daki Organize Sanayi Bölgesi 2. Sokak'ta bulunan madeni yağ üreten kimya fabrikasında dün bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 70 işçi tahliye edildi. Ekipler, yangına müdahale devam ederken, aynı OSB'deki başka bir firmanın fabrikasının bir bölümünde de yangın çıktı. Kimya fabrikasındaki yangını söndürmek için ekiplerin bir kısmı, diğer fabrikadaki yangına müdahale etmek için yönlendirildi. Yangınlar kontrol altına alındı.

