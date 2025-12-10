Kırıkkale'de fabrika yangını! Vali açıkladı: "Can kaybımız yok"

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 12:44

Yahşihan ilçesindeki OSB'de 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve madeni yağlar üreten bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Yangın görüntüsü (AA)

"HİÇBİR CAN KAYBIMIZ YOK"

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kırıkkale'mize, OSB'mize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bugün Bahadır Kimya'daki yangını koordine etmeye çalışıyoruz. 70 hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok." dedi.