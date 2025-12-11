Fatih’te kiracı ev sahibini kalbinden vurdu: Ailemi korudum I O anlar kameraya yansıdı

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 14:43

Şüpheli (DHA)

KİRACISI TARAFINDAN SİLAHLA VURULDU

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde kiracısı ile tartışan Recep Hakan Emül, silahla vuruldu. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Emül hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Recep Hakan Emül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.