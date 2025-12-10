Haberler

Fatih'te sokak ortasında kiracısı tarafından kalbinden vuruldu: Hayatını kaybettti

İstanbul Fatih'te iş yerinin önünde kiracısıyla tartışan Recep Hakan Emül, kiracısı tarafından kalbinden vurularak ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Emül’ün katil zanlısı kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 11:01

İstanbul Fatih'te kiracısı tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Recep Hakan Emül, hastaneye kaldırıldı. Emül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. KİRACISI TARAFINDAN VURULDU Olay, dün saat 14.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önünde kiracısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Recep Hakan Emül, kiracısı tarafından vuruldu. Göğsünden silahla vurulan Emül ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay yeri (DHA) Fatih'te güpegündüz kiracısı tarafından vurulan ev sahibi hayatını kaybetti İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan Recep Hakan Emül, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Recep Hakan Emül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Evinde yemek yediği sırada silah sesi duyduğunu söyleyen Recep Hakan Emül'ün komşusu Göksel Önal, "Önce çocukların torpil patlattığını sandık. Dışarı çıktığımda yıllardır tanıdığımız arkadaşımız, komşumuz Hakan yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık. Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Kiracısının eşini alıp karakola götürdüler, vuran kişi ise yakalanmadı. Başka yaralı yoktu. Komşu, öldüğünü söyledi ama biz emin olamadık. Kalbinden vurulmuştu" dedi.