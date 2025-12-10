Haberler

Yaşam Haberleri

Samsun'da korkunç olay! 10 yaşındaki küçük çocuk kolunu silaj makinesine kaptırdı: Hayatını kaybetti

Samsun'da korkunç olay! 10 yaşındaki küçük çocuk kolunu silaj makinesine kaptırdı: Hayatını kaybetti

Samsun Tekkeköy ilçesinde 10 yaşındaki Miraç Köse, silaj makinesinin çalıştığı sırada kolunu kaptırdı. Ekiplerin müdahalesine rağmen küçük Köse kurtarılamadı. Köse henüz 5. sınıf öğrencisiydi.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 08:32

Paylaş







Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptıran çocuk hayatını kaybetti.

SİLAJ MAKİNESİNE KOLUNU KAPTIRDI

Yeni Büyüklü Mahallesi'nde Miraç Köse (10), evlerin üst tarafındaki ahırın önünde bulunan silaj makinesine çalıştığı sırada kolunu kaptırdı. Babasının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

5. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

Köse'nin Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN