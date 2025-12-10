takvim-logo

49 farklı suçtan aranıyordu: Yakalandığı yer şaşkına çevirdi

Konya’da 49 farklı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Şahsın gardırobun içinde battaniyenin altında saklanırken yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Konya'da 49 farklı suçtan aranan şahıs evde bulunan gardırobun üst kısmında battaniyenin altında yakalandı.

Gardıroptaki suçlu böyle enselendi!

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 49 ayrı suçtan aranma kararı bulunan Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

49 farklı suçtan aranan şahıs, gardıroptan çıktı (Fotoğraf: İHA)

Yapılan inceleme sonrası polis ekipleri şahsın merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Şeyhali Sokak üzerinde bulunan bir evde saklandığını tespit belirlendi.



Polis ekipleri, şahsın bulunduğu adrese baskın yaptı. Evde arama yapan ekipler, Mehmet A.'yı yatak odasında bulunan gardorabın üst kısmında, battaniye altında saklanırken buldu.



Gözaltına alınan şahıs ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

