Şanlıurfa’da arazi tartışmasında kan aktı! 13 yaşındaki kardeşini pompalı tüfekle katletti

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 12:12

Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde bulunan Ağveren Mahallesi'nde kardeş kardeşe kıydı. İddiaya göre; arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 kardeş arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada 24 yaşındaki Ayhan Bulut , yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Bulut 'a (13) isabet etti.





13 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ



Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Bulut'u görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Ekiplerin yaptığı kontrolde, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirlendi.



Mehmet Bulut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma kaçan Ayhan Bulut'un yakalanması için çalışma başlattı.





