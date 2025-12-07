Haberler

Isparta’da vahşi infaz: Başı kesilen Ferdi Özdemir ormanda bulundu!

Korkunç olay, önceki gün Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde meydana geldi. Dağlık alanda yanmış bir aracın yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025

Korkunç olay, önceki gün Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde meydana geldi. Dağlık alanda yanmış bir aracın yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada cesedin, köyde kayıp olarak aranan Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, cesedin başının olmadığı anlaşıldı. Ferdi Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

KESİK BAŞ ARANIYOR

Kan donduran cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan korkunç cinayetin ardından kesik başın bulunması için uzman köpekler ile bölgede arama çalışması başlatıldı.

