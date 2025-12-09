CHP’li İzmir BB’nde metro vagonu raydan çıktı! Yolcular panik yaşadı

Bornova İstasyonu (DHA)

TEKNİK ARIZA SEBEBİYLE GECİKMELİ SEFERLER

İzmir Metro A.Ş.'den yapılan açıklamada, "İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir" denildi.

