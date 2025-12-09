CHP'li İzmir BB'nde metro vagonu raydan çıktı! Yolcular panik yaşadı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova İstasyonu’nda metro treninin vagonunun yoldan çıkmasıyla yolcular panik yaşadı, raylardan istasyona dek yürüdüler. Metro hattında hasar oluştu. Seferler durdu, vatandaşlar mağdur oldu. Duraklarda yoğunluk oluştu.
İzmir'in Bornova ilçesinde metronun bir vagonunun raydan çıkması sonucu seferler geçici olarak iptal edildi. Tahliye edilen yolcular ise kısa süreli panik yaşadı ve raylardan istasyona kadar yürüdü.
METRONUN VAGONU RAYDAN ÇIKTI
İzmir'de Bornova Metro İstasyonu'ndan hareket eden metronun bir vagonu, saat 10.30 sıralarında iddiaya göre enerji aldığı raydan çıktı. Kısa süreli panik yaşayan yolcular tahliye edilirken inen yolcuların rayların kenarından yürüyerek istasyona doğru gittiği görüldü. Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan trendeki vatandaşlar tahliye edildi, metro seferleri durduruldu.
DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU
İzmir Metro A.Ş. ekipleri bölgede çalışma başlattı, Bornova ve Bölge istasyonları arızanın giderilmesi için kapatıldı. İstasyona gelenler otobüs duraklarına yönlendirilirken duraklarda yoğunluk oluştu.