Mersin’de şok eden olay! Çıplak dolaşan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 14:33

Mersin'in Erdemli ilçesinde sokakta çıplak dolaşan Rusya vatandaşı O.P. (30) gözaltına alındı.

ÇIRILÇIPLAK SOKAKTA DOLAŞTI

Erdemli ilçesinde yalnız yaşayan Rusya vatandaşı O.P., iddiaya göre aşırı alkol aldıktan sonra sokağa çıktı. Önce üst kıyafetini, ardından da pantolonunu ve iç çamaşırını çıkaran O.P., sokakta dolaşmaya başladı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen O.P., bir süre sonra evine gitti.