Mersin'de şok eden olay! Çıplak dolaşan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Mersin'de aşırı alkol aldığı öne sürülen Rusya vatandaşı O.P., üzerindekileri çıkararak sokakta dolaştı. Vatandaşlar tarafından o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri şikayet üzerine şahsı gözaltına aldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde sokakta çıplak dolaşan Rusya vatandaşı O.P. (30) gözaltına alındı.
ÇIRILÇIPLAK SOKAKTA DOLAŞTI
Erdemli ilçesinde yalnız yaşayan Rusya vatandaşı O.P., iddiaya göre aşırı alkol aldıktan sonra sokağa çıktı. Önce üst kıyafetini, ardından da pantolonunu ve iç çamaşırını çıkaran O.P., sokakta dolaşmaya başladı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen O.P., bir süre sonra evine gitti.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri, O.P.'yi evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.
"SON ZAMANLARDA ÇOK ALDIĞINI GÖRÜYORDUK"
O.P.'nin komşularından Hamza Gürgenç, "Mahallemize yaklaşık 3 yıl önce taşındı. Çok iyi biriydi ama son zamanlarda çok alkol aldığını görüyorduk. Son olarak sokaklarda çıplak durumda dolaştığını görünce şaşırdık. Sanırım savaşta ailesini kaybetmiş ve Türkiye'ye gelmiş" dedi.