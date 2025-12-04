Engelsiz Türkiye Uygulaması tanıtıldı!

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelsiz Türkiye Mobil Uygulamasını tanıttı. Uygulamayla rapor süresi, aylık ödemeler, toplu ulaşım bilgileri ve riskli hava koşulları gibi günlük yaşamı etkileyen bilgilendirmelerin anlık olarak yapılacak. Göktaş, "Bu uygulama, engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde erişebilmesi için tasarlandı" dedi. Engelsiz Harita özelliği sayesinde kaldırımlar, rampalar, park alanları gibi erişilebilirlik sorunlarının fotoğraf ve konumla bildirilebileceğini belirten Göktaş, "Bu sayede erişilebilirlik artık şeffaf, ölçülebilir ve yönetilebilir bir sürece dönüşecek" diye konuştu.

TEK TUŞLA 112 BAĞLANTISI

Göktaş, uygulamanın eğitim içerikleri, işaret dili dersleri, yapay zekâ destekli asistan ve acil durumlarda tek tuşla 112 bağlantısı gibi özellikler sunduğunu ifade ederek "Engellilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

