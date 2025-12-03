Mersin’de dehşet: Üç kişiyi öldüren saldırgan polis tarafından vurularak yakalandı

Mersin'de alt kat komşularını ve bir büfe işletmecisini tabancayla öldüren 25 yaşındaki Mustafa T., polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayınca vurularak yakalandı. Mustafa T. gözaltına alındı.

Mersin'de psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa T. (25), alt kat komşuları Remziye Kaya (50) ile oğlu Mazlum Kaya'yı (26) tabancayla öldürdü. Taksiye binerek bir büfeye giden, tartıştığı işletme sahibi Ahmet Turgut'u da tabancayla öldüren şüpheli, polis ekipleri tarafından vurularak, yakalandı.

Ahmet Turgut (DHA) BİLİNMEYEN NEDENLE TABANCAYLA VURDU Olay, merkez Toroslar ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa T., alt kat komşuları Remziye Kaya ile oğlu Mazlum Kaya'yı bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu. Apartmandan çıkıp, taksiye binen şüpheli, Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki bir büfeye gitti. Dolaptan aldığı içkilerle dükkandan ayrılmak isteyen Mustafa T.'ye, büfeci Ahmet Turgut tepki gösterdi. Bunun üzerine Mustafa T., yanında getirdiği tabancayla Ahmet Turgut'u da vurdu. Sokakta bekleyen taksiciye de ateş eden şüpheli, koşarak kaçtı. Taksici ise yara almadan bölgeden uzaklaştı.