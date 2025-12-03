takvim-logo

Mersin’de dehşet: Üç kişiyi öldüren saldırgan polis tarafından vurularak yakalandı

Mersin'de alt kat komşularını ve bir büfe işletmecisini tabancayla öldüren 25 yaşındaki Mustafa T., polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayınca vurularak yakalandı. Mustafa T. gözaltına alındı.

Mersin'de psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa T. (25), alt kat komşuları Remziye Kaya (50) ile oğlu Mazlum Kaya'yı (26) tabancayla öldürdü. Taksiye binerek bir büfeye giden, tartıştığı işletme sahibi Ahmet Turgut'u da tabancayla öldüren şüpheli, polis ekipleri tarafından vurularak, yakalandı.

Ahmet Turgut (DHA)Ahmet Turgut (DHA)

BİLİNMEYEN NEDENLE TABANCAYLA VURDU

Olay, merkez Toroslar ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa T., alt kat komşuları Remziye Kaya ile oğlu Mazlum Kaya'yı bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu. Apartmandan çıkıp, taksiye binen şüpheli, Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki bir büfeye gitti. Dolaptan aldığı içkilerle dükkandan ayrılmak isteyen Mustafa T.'ye, büfeci Ahmet Turgut tepki gösterdi. Bunun üzerine Mustafa T., yanında getirdiği tabancayla Ahmet Turgut'u da vurdu. Sokakta bekleyen taksiciye de ateş eden şüpheli, koşarak kaçtı. Taksici ise yara almadan bölgeden uzaklaştı.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman dairesinde Remizye ve Mazlum Kaya'nın cansız bedenlerini buldu. Büfede yapılan kontrolde ise Ahmet Turgut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

İHTARA UYMAYINCA VURULDU

Bölgeyi abluka altına alan polis, yaya olarak kaçan Mustafa T.'ye 'Dur' ihtarında bulundu. Polise direnen şüpheli, vurularak yaralı olarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa T. ise emniyete götürüldü. Olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından Remziye Kaya, Mazlum Kaya ve Ahmet Turgut'un cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

Mersin'de önce alt kat komşuları Remziye Kaya ile oğlu Mazlum Kaya'yı, ardından da büfeci Ahmet Turgut'u tabancayla öldüren Mustafa T.'nin polis tarafından yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde teslim olmakta direnen Mustafa T.'nin, polis tarafından vurulduğu anlar yer aldı. Caddede yaralı halde kaçmak isteyen Mustafa T.'yi, ekiplerin yere yatırarak gözaltına aldığı görüldü.

