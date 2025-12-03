Mersin’de dehşet: 3 kişiyi öldürdü! Polise ateş açınca vurularak yakalandı

Komşularını Evlerinde Vurdu

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşanan olayda, Mustafa T. isimli kişi alt kat komşuları Remziye Kaya ve oğlu Mazlum Kaya'yı henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla öldürdü. Apartmandan çıkan şüpheli taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

Büfede Bir Kişiyi Daha Öldürdü

Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki bir büfeye giden şüpheli, dolaptan içki aldığı sırada işletme sahibi Ahmet Turgut'la tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa T., tabancasını çıkararak Turgut'u da vurdu. Kaçarken sokakta bekleyen taksiciye de ateş açtı ancak taksici yara almadan kurtuldu.

Polis 'Dur' Dedi, Ateş Açınca Vuruldu

Çevredeki ihbarlar üzerine geniş çaplı operasyon başlatan polis, yaya olarak kaçan şüpheliyi buldu. 'Dur' ihtarına uymayan Mustafa T., polise direnirken vurularak etkisiz hale getirildi ve yaralı olarak gözaltına alındı.

3 Kişi Hayatını Kaybetti

Olay yerlerine gelen ekipler, Remziye ve Mazlum Kaya'nın evlerinde, Ahmet Turgut'un ise büfede hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, çok yönlü soruşturma sürüyor.