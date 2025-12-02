Trafiği altüst eden şoförün ilginç savunması: Beni buraya o kadın getirdi

Hatay İskenderun’da navigasyon hatasıyla hastane yoluna giren bir TIR, dönüş yapmakta zorlanınca trafiği felç etti. Şoför, diğer sürücülerin tepkisi üzerine “Beni buraya o kadın getirdi” diyerek bakın kimi işaret etti.

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 12:14

Hatay'ın İskenderun ilçesinde navigasyondan yol takibi ile girdiği hastane yolunda trafiği altüst eden TIR şoförü ilginç bir savunma yaptı. İskenderun'da bir TIR şoförü, iddiaya göre, navigasyondan yol takibi yaptığı sırada yanlışlıkla İskenderun Devlet Hastanesi yoluna girdi.

"Konumdaki o kadın beni getirdi" METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Hastane önünde yapılan parklardan dolayı dönüş almakta güçlük çeken şoför, metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi.

"BENİ BURAYA O KADIN GETİRDİ"

Polis ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterdi. Diğer sürücülerin tepki götürdüğü TIR şoförü, "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savundu. Polislerin uzun uğraşları sonucu TIR'ın yoldan çıkartılmasıyla trafik normal akışına döndü.