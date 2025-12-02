Safranbolu’da acı ölüm! Yanarak can verdi

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 07:27

Hafif ticari araç (DHA)

YANARAK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hafif ticari araçta bulunan sürücü Ferhat Yıldırım'ın yanarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.