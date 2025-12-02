Safranbolu'da acı ölüm! Yanarak can verdi
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpmasının ardından alev alması sonucu sürücü Ferhat Yıldırım yanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkıp ağaca çarpan hafif ticari araç alev alev yanarken, sürücü Ferhat Yıldırım (28) yanarak hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Olay, gece saatlerinde Karabük-Bartın kara yolunda meydana geldi. Ferhat Yıldırım idaresindeki 18 ABH 243 plakalı hafif ticari araç Tayyip Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Ardından hafif ticari araç alev aldı.
YANARAK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hafif ticari araçta bulunan sürücü Ferhat Yıldırım'ın yanarak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.