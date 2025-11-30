İstanbul'da gişelerdeki beton bariyere çarpan genç doktor yaşamını yitirdi

İstanbul Tuzla'da Orhanlı gişelerinde bir kaza gerçekleşti. Asistan doktor Semih Savran (27), otomobiliyle Orhanlı gişelerindeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak genç doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 10:08

Paylaş





ABONE OL

Tuzla'da otomobiliyle gişelerdeki beton bariyere çarpan asistan doktor hayatını kaybetti. Asistan doktor Semih Savran (27), 34 MFV 612 plakalı otomobiliyle Orhanlı gişelerindeki beton bariyere çarptı.

Semih Savran'ın aracı (İHA)

Gişelere çarpan otomobilde yaşamını yitiren genç doktor Semih Savran, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyordu.

Edinilen bilgiye göre Savran'ın kullandığı 34 MVF 612 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak genç doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesi (İHA)

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Savran'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri (İHA)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN