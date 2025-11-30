Afyonkarahisar’da görev yapan Dr. Murotso Kasereka Pius Kongo’ya dönüp göz doktoru olacak

AFYONKARAHISAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde gözlemci asistan olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Dr. Murotso Kasereka Pius, ülkesinde görev yapacağı günü iple çekiyor. Ülkesinde göz doktoru sıkıntısı olduğu için bu alanı seçtiğini anlatan Pius, “Kornea nakli alanında ilerlemek istiyorum. Ailemin ve şehrimin bize ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

AFYONKARAHISAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde gözlemci asistan olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Dr. Murotso Kasereka Pius, ülkesinde görev yapacağı günü iple çekiyor. Ülkesinde göz doktoru sıkıntısı olduğu için bu alanı seçtiğini anlatan Pius, "Kornea nakli alanında ilerlemek istiyorum. Ailemin ve şehrimin bize ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN