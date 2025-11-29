Beyoğlu’nda çöp kamyonu dehşeti: Yaralılar var!

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 14:53

Kaza, Gümüşsuyu Mahallesi Selime Hatun Camii Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait çöp toplama kamyonunun şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 5 araca, ardından da bir evin duvarına çarptı.

Beyoğlu 'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden çöp kamyonu park halindeki 5 araca ardından da bir evin duvarına çarptı.

3 YARALI

Kazada çöp kamyonunun içindeki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan dışarıya çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ve yanındaki 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda çöp kamyonu park halindeki 5 araca çarptı (DHA)

Kaza anında olay yerinde kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

İstanbul Beyoğlu'nda çöp kamyonu park halindeki 5 araca çarptı (DHA)

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürüyor.