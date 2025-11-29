9 günlükken SMA teşhisi konulan Sıla için kampanya hedefin yüzde 2’sine ulaştı

Tekirdağ’da yaşayan Koç ailesinin ikinci çocuğu Afra Sıla’ya SMA-1 tanısı konulmasının ardından başlatılan yardım kampanyası, tedavi maliyetlerinin yalnızca yüzde 2’sini toplayabildi. Anne Ayşegül Koç, “Kızım her gün eriyor, o benim güneşim. Lütfen güneşimin sönmesine izin vermeyin” diyerek destek çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

Tekidağ'da kamyon şoförü Kamil Koç (32) ile ev kadını Ayşegül Koç'un (26), Hüseyin Can'dan (6) sonra dünyaya gelen ikinci çocukları Afra Sıla'ya henüz 9 günlükken SMA-1 teşhisi konuldu. Afra Sıla'nın tedavi giderlerinin karşılanması için ailenin başvurusu sonrası 13 Kasım'da Tekirdağ Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada bugüne kadar tedavi masraflarının ancak yüzde 2'si toplanabildi. Anne Ayşegül Koç, "Doğumunun sevincini yaşayamadan en ağır hastalıkla savaşmaya başladık. Her güne umutla uyanıyorum ama kızım günden güne eriyor. O benim güneşim. Lütfen güneşimin sönmesine izin vermeyin" dedi.