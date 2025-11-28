takvim-logo

Sultangazi'de gizli kamera rezaleti! Düğün salonu sahibi gözaltında

İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunda gizli kamera rezaleti yaşandı. Salon sahibinin kadın çalışanların giyinme odasına gizli kamera yerleştirdiği iddiaları sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi'de düğün salonunda çalışan kadınlar, şüphelenip yaptığı aramada giyinme odasındaki havalandırma içine gizlenmiş kamera bulundu. Salon mühürlenirken, sahibi gözaltına alındı.

BAKIM ODASINDA GİZLİ KAMERA

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun çalışanlara ait giyinme ve bakım odasında dün akşam saatlerinde gizli kamera bulundu.

Kadın çalışanlar, salon sahibi H.D.'nin son dönemde odaya sık sık girmesinden şüphelenerek yaptıkları aramada kamerayı havalandırma bölümünün içine yerleştirilmiş halde buldu.

Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler salona gelerek kamera düzeneğini incelemeye aldı. Salon sahibi H.D., kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia etse de, kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi.

Gözaltına alınan H.D. hakkında "özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz" suçlarından soruşturma başlatıldı.

