Ataşehir'de hafif ticari araç alev aldı: Kullanılamaz hale geldi
İstanbul Ataşehir’de park halindeki hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı.
BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI
Yangın, saat 08.15 sıralarında İçerenköy Mahallesi Hakkı Erdoğan Sokak'ta bulunan park halindeki hafif ticari araçta çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle aracın kaput kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı.
ARALIKLARLA PATLAMALAR YAŞANDI
Aralıklarla patlamalarında yaşandığı yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında hafif ticari araç kullanılamaz hala geldi.