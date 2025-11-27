takvim-logo

Ataşehir'de hafif ticari araç alev aldı: Kullanılamaz hale geldi

İstanbul Ataşehir’de park halindeki hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA
DHA
ABONE OL
Ataşehir’de hafif ticari araç alev aldı: Kullanılamaz hale geldi

İstanbul Ataşehir'de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Araç alev alev yandı (DHA)Araç alev alev yandı (DHA)

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 08.15 sıralarında İçerenköy Mahallesi Hakkı Erdoğan Sokak'ta bulunan park halindeki hafif ticari araçta çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle aracın kaput kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı.

Ataşehir'de hafif ticari araç alev alev yandı

Araç alev alev yandı (DHA)Araç alev alev yandı (DHA)

ARALIKLARLA PATLAMALAR YAŞANDI

Aralıklarla patlamalarında yaşandığı yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında hafif ticari araç kullanılamaz hala geldi.

Araç küle döndü (DHA)Araç küle döndü (DHA)

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN