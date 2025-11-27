Ataşehir’de hafif ticari araç alev aldı: Kullanılamaz hale geldi

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 10:21

İstanbul Ataşehir 'de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Araç alev alev yandı (DHA)

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 08.15 sıralarında İçerenköy Mahallesi Hakkı Erdoğan Sokak'ta bulunan park halindeki hafif ticari araçta çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle aracın kaput kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı.