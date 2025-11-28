Kızıltepe’deki dehşette Mirhan Can’ın ifadesi olayı farklı noktaya taşıdı

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025

Mehmet Kaya eşini ve kızını öldürüp, intihar etti.

'SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM'

Mirhan Can'ın savcılıktaki ifadesinde, "Mehmet Kaya, alacak verecek yüzündenbeni tehdit etti. Bu nedenle silah temin ettim. Olay sırasında evlerindeydim. Mehmet, başka bir kızla olan ilişkisi nedeniyle eşiyle tartıştı. Ardından eşini vurdu. Sonra kızını öldürdü.

Bana dönerek, 'bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' diye tehditler savurdu. Sonra da intihar etti.

Ben de silahı alarak, kanalizasyona attım" dediği öğrenildi.

Mirhan Can, "Delil karartmak" suçundan tutuklandı. Öte yandan Can'a yardım ettiği öne sürülen bir kişi daha gözaltına alındı. Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, önce kendilerinin de intihardan şüphelendiklerini, ancak gelişmelerden sonra kardeşinin ve ailesinin para için öldürüldüğü kanaatine vardıklarını söyledi.

Mehmet Kaya olaydan bir gün önce markette alışveriş yaptı.