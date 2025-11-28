Kızıltepe’deki dehşette Mirhan Can’ın ifadesi olayı farklı noktaya taşıdı
Mardin’de Mehmet Kaya’nın, başka bir kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla çıkan tartışmada eşini ve kızını öldürüp intihar ettiği ortaya çıktı. Olay sırasında evde olduğunu öne süren ve silahı alıp kanalizasyona atan komşusu ise tutuklandı.
Mardin Kızıltepe'de, Mehmet ve Berna Kaya çifti ile çocukları Samyeli'nin (5) evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundukları katliamın sır perdesi aralandı.
Olayı çözmesi için kurulan özel ekip, evde yaptığı inceleme ve cenazelerin ayrı ayrı yerlerde toprağa verilmesinden yola çıkarak, Mehmet Kaya'nın ailesini katlettikten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Bu arada el svapları alınan baba Mehmet Kaya'nın parmaklarında barut izine rastlandı. Delilleri değerlendiren özel ekip, şüpheler üzerinde yoğunlaşan, komşuları Mirhan Can'ı gözaltına aldı.
'SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM'
Mirhan Can'ın savcılıktaki ifadesinde, "Mehmet Kaya, alacak verecek yüzündenbeni tehdit etti. Bu nedenle silah temin ettim. Olay sırasında evlerindeydim. Mehmet, başka bir kızla olan ilişkisi nedeniyle eşiyle tartıştı. Ardından eşini vurdu. Sonra kızını öldürdü.
Bana dönerek, 'bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' diye tehditler savurdu. Sonra da intihar etti.
Ben de silahı alarak, kanalizasyona attım" dediği öğrenildi.
Mirhan Can, "Delil karartmak" suçundan tutuklandı. Öte yandan Can'a yardım ettiği öne sürülen bir kişi daha gözaltına alındı. Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, önce kendilerinin de intihardan şüphelendiklerini, ancak gelişmelerden sonra kardeşinin ve ailesinin para için öldürüldüğü kanaatine vardıklarını söyledi.
Mehmet Kaya olaydan bir gün önce markette alışveriş yaptı.