Adana’da ocakbaşında kanlı infaz: İşletmeci başından vuruldu

Çukurova’daki iş yerine motosikletle gelen iki şüpheliden biri, 57 yaşındaki Cengiz Durmaz’a tabancayla defalarca ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Durmaz yaşamını yitirdi. Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 05:48

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir ocakbaşı restoranına motosikletle gelen iki şüpheliden biri, iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a silahlı saldırı düzenledi. Başından ve göğsünden vurulan Durmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir ocakbaşında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen iki saldırgan motosikletle iş yerinin önüne geldi. Motosikletten inen saldırgan, içeri girerek 57 yaşındaki Cengiz Durmaz'a tabancayla peş peşe ateş açtı. Şüpheli, daha sonra dışarıda bekleyen motosiklete binerek kaçtı.

Ağır yaralanan Durmaz, sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.