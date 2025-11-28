Siirt’te işçileri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 17 kişi yaralandı
Siirt’te maden işçilerini taşıyan servis otobüsü devrildi; 17 işçi yaralandı, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Siirt'in Şirvan ilçesinde, maden işçilerini taşıyan servis otobüsü devrildi. Gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine götüren 34 DKK 706 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.