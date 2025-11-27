Elazığ’da gıda denetimi! Et-tavuk ve süt ürünleri satış noktaları sıkı kontrol altında

ELAZIĞ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 81 ilde eş zamanlı yürütülen gıda güvenliği programı kapsamında et, tavuk ve süt ürünleri başta olmak üzere yüksek riskli gıdaların satış noktalarında kapsamlı denetimler yaptı. Denetimler, kent genelindeki et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim işletmelerinde gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025

