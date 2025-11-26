16 yaşındaki genç 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız eden 2 tacizciyi bıçakladı

"KOLUNDAN TUTUP NUMARASINI İSTEMİŞLER"

E.N.'nin amcası Kaya Navruz, "Bir haftadır yeğenimi taciz ediyorlarmış. En sonunda burada marketin olduğu yerde kolundan tutuyorlar ve numarasını istiyorlar. Yeğenim de numarasını vermeyince dükkana doğru kaçıyor. Oradan da esnaf onları al aşağı ediyorlar. Biz evdeydik zaten. Böyle bir olay var dediler; yeğenini taciz ettiler dediler. Biz de o anda tabii ne olduğunu şaşırdık. Hemen buraya geldik. Bu çevrede oldu. Sağ olsun esnaf arkadaşlar da geldiler. Onları yakalamışlar, linç etmişler. Biz de olaya sonradan dahil olduk. Olay bundan ibaret işte. Bıçaklama olayı o kalabalıkta olmuş. O esnada kim yaptı onu bilmiyoruz" dedi.

Olaya müdahale eden esnaf (DHA)

"SESSİZ KALAMADIK"

Olaya müdahale eden bir esnaf ise, "Pazar günü öğretmenler günü hazırlığı yaparken dükkanda yoğun bir müşteri vardı. Bir müşteriye bakarken dışarıdan bağırış sesini duydum. Kuaförün burada esnaf arkadaşlarımızın, kuaförün kadınların buradan 2 şahsın peşinden koştuğunu gördük. İlk 2-3 dakika ses çıkmadı, müdahale etmedik. Müdahale edecek bir şey kalmadı. Daha sonra esnaf arkadaşımızın orada çalışan bir elemanının taciz ettiğini öğrendik ve bağırmaya başladılar. Bu bağırışmaya tabi biz sessiz kalamadık. Daha sonra şahıslar kaçmaya çalıştılar. Biz de tabii ki vatandaş olarak üzerimize düşen ilk müdahale yaptık şahıslara zarar vermeyecek bir şekilde. Bu tür olayların olmasını istemiyoruz. Bizim de annemiz var, kız kardeşimiz var, bacılarımız var. Bu olay karşısında hiçbir zaman sessiz kalmayı istemiyoruz" ifadelerini kullandı.