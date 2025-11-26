16 yaşındaki genç 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız eden 2 tacizciyi bıçakladı
Kağıthane’de 15 yaşındaki E.N.’yi rahatsız ettikleri öne sürülen M.M.B.(29) ile K.A.(18), ağabeyi M.C.N. (16) tarafından bıçaklandı. M.M.B. hafif ve K.A. ise ağır yaralandı. Ambulansa alınan yaralılara saldırmaya çalışan çocuğun amcası Kaya Navruz ise güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Amca Kaya Navruz, 'Bir haftadır yeğenimi taciz ediyorlarmış. Esnaf alaşağı etmiş' dedi.
Ambulansa alınan yaralılara saldırmaya çalışan çocuğun amcası Kaya Navruz ise güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayda gözaltına alınan M.C.N., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Amca Kaya Navruz, "Bir haftadır yeğenimi taciz ediyorlarmış. En sonunda kolundan tutup numarasını istiyorlar. Esnaf alaşağı etmiş, kim bıçakladı bilmiyoruz" dedi.
OLAY
Olay, 23 Kasım Pazar günü saat 13.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız çocuğu E.N., 2 kişi tarafından rahatsız edildi. E.N.'nin durumu anlatması üzerine ağabeyi M.C.N., kardeşini rahatsız ettiği öne sürülen 2 kişiyi sokakta gördü. Taraflar arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkaran M.C.N., M.M.B.'yi kolundan, K.A.'yı ise koltuk altından yaraladı. Sokağın karıştığı kavgayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar araya girdi. Dakikalarca süren kavgaya Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri müdahale etti.
OLAY YERİNE GELEN AMCA DA SALDIRDI
Olayda bıçağı kullanan çocuğun ağabeyi M.C.N., polis tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan M.M.B. ve ağır yaralanan K.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada E.N.'nin amcası Kaya Navruz ise ambulansta müdahale edilen yaralılara saldırmaya çalıştı. Saldırgan çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.