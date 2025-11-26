Çeşitli maddelerden 27 bin 944 lira para ceza kesilen R.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, elektrikli bisikleti de çekiciyle otoparka götürüldü.

(Fotoğraf: İHA)

KAZADA ARKA LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KONUŞTU

Kazada arka lastiği patlayan otomobilin sürücüsü ise "Kaza güm geldi, sonra bum, bum oldu. Yayaya yol vermek için durduk. Arkadan geldi ve bizim araca çarptı sonra çocuğu önümüzde gördük. Lastiği yardı keşke patlasa daha iyiydi" diyerek gazeteciye dert yandı.

(Fotoğraf: İHA)