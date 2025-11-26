takvim-logo

Karaman'da 3.79 promille kaza yaptı fotoğrafını beğenmedi: "Çok çirkin çıkmışım"

Karaman’da 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, kaza sonrası polis kamerasındaki görüntüsünü beğenmeyip “Çok çirkin çıkmışım” diye dedi. Sürücüye 27 bin 944 TL ceza uygulanırken olay yerine çekici çağrıldı.

Karaman'da Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde R.Ş. (24) kullandığı elektrikli bisikletle yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran E.H.K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobilin arka lastiği patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin tedavisini reddeden R.Ş., daha sonra polis tarafından alkol muayenesinden geçirildi.

"ÇOK ÇİRKİN ÇIKMIŞIM"

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken R.Ş. polisin yaptığı alkol muayenesinde 3.79 promil alkollü çıktı. Alkol ölçüm cihazında çekilen fotoğrafını beğenmeyen sürücü polis memuruna, "Çok çirkin çıkmışım ya" dedi.

Çeşitli maddelerden 27 bin 944 lira para ceza kesilen R.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, elektrikli bisikleti de çekiciyle otoparka götürüldü.

KAZADA ARKA LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KONUŞTU

Kazada arka lastiği patlayan otomobilin sürücüsü ise "Kaza güm geldi, sonra bum, bum oldu. Yayaya yol vermek için durduk. Arkadan geldi ve bizim araca çarptı sonra çocuğu önümüzde gördük. Lastiği yardı keşke patlasa daha iyiydi" diyerek gazeteciye dert yandı.

