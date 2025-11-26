İnşaat alanında toprak kayması: 70 kişi evlerinden tahliye edildi

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 09:03

Alandan (DHA)

KAZI YAPILAN ALANDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Olay, gece saatlerinde, Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. Bina inşaatı temeli için kazı yapılan alanda, toprak kayması meydana geldi. Kayan alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.