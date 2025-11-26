İnşaat alanında toprak kayması: 70 kişi evlerinden tahliye edildi
Amasra’daki bir inşaat kazısında oluşan toprak kayması nedeniyle üst kısımdaki 24 daireli apartmanda yaşayan 70 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Bina girişleri kapatıldı. Bölgedeki incelemeler sürüyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle, üst kısımda bulunan 24 daireli apartmandaki 70 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.
KAZI YAPILAN ALANDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ
Olay, gece saatlerinde, Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. Bina inşaatı temeli için kazı yapılan alanda, toprak kayması meydana geldi. Kayan alanın üst tarafında bulunan bir binanın zeminindeki toprak da kaydı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
24 DAİRELİ APARTMANDAKİ 70 KİŞİ TAHLİYE OLDU
Ekipler, 24 daireli apartmandaki 70 kişiyi tahliye etti. Vatandaşlar, Amasra'da bulunan otellere ve emniyet lojmanlarına yerleştirdi. İnşaat çalışması durduruldu.