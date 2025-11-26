Aydın'da kız kardeşine silahlı şaka yapmak istedi gözaltına alındı: O anlar kamerada
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kafede kız kardeşinin başına kurusıkı tabanca dayayarak “şaka” yapan genç, görüntülerin tepki çekmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iki kardeş savcılıkta “şakalaşıyorduk” dedi.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kafede oturan kız kardeşinin kafasına kurusıkı tabancayı dayayarak şaka yapan genç, gözaltına alındı.
KIZ KARDEŞİNİN KAFASINA SİLAH DAYAYARAK ŞAKA YAPMAK İSTEDİ
Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2198 Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki M.Ö., bir arkadaşıyla birlikte kafede oturan kız kardeşinin yanına geldi. Bir anda yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran M.Ö., silahı kız kardeşinin kafasına dayayarak şaka yapmak istedi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Başına silah dayanan genç kız kısa süreli şaşkınlık yaşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından bir süre daha kafede oturan gençler daha sonra kafeden ayrılırken, ortaya çıkan görüntülerin ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi.
SAVCILIKTA "ŞAKALAŞIYORDUK" DEDİLER
Harekete geçen emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında M.Ö. kısa sürede yakalanarak gerekli işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.