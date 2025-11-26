Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 10:38

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kafede oturan kız kardeşinin kafasına kurusıkı tabancayı dayayarak şaka yapan genç, gözaltına alındı.

KIZ KARDEŞİNİN KAFASINA SİLAH DAYAYARAK ŞAKA YAPMAK İSTEDİ

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2198 Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki M.Ö., bir arkadaşıyla birlikte kafede oturan kız kardeşinin yanına geldi. Bir anda yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran M.Ö., silahı kız kardeşinin kafasına dayayarak şaka yapmak istedi.