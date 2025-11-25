Bursa’da 24 öğrenci bir anda rahatsızlandı! Viral enfeksiyon çıktı

24 öğrencinin, viral enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandığı belirlendi. (DHA)

"DURUMLARI İYİ, GEREKLİ KONTROLLER YAPILDI"

Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sölöz İlkokulu/Ortaokulu'nda 24 Kasım 2025 Pazartesi günü zehirlenme şüphesiyle Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine sevk edilen 24 öğrencimizin yapılan tahlil ve muayeneleri sonuçlarına göre ayakta tedavileri uygulanmış olup, öğrencilerimiz evlerine gönderilmiştir. Hastaneden alınan bilgiler doğrultusunda öğrencilerimizde mevsimsel bir viral enfeksiyon olduğu tespit edilmiş olup, herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır. Öğrencilerimizin sağlık durumları iyi olup, gerekli kontroller titizlikle yapılmıştır. Süreç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve sağlık birimleri tarafından yakından takip edilmeye devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.