Konya’da devrilen okul servisinde 28’i öğrenci 29 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir okul servisinin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada 28'i öğrenci 29 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 10:44

Konya'da bu sabah saatlerinde bir facia yaşandı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir okul servisinin öğrencileri taşıdığı sırada kayganlaşan yoldan çıkıp, devrildiği kazada 28'i öğrenci 29 kişi yaralandı.

Konya'da devrilen okul servisi (DHA)

Kaza, saat 07.30 sıralarında Beyşehir-Antalya kara yolunda meydana geldi. Huğlu Mahallesi'nden ilçe merkezine lise öğrencilerini taşıyan Durmuş K. idaresindeki 42 GBJ 81 plakalı okul servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Konya'da devrilen okul servisi (DHA)

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 öğrenci ile servis şoförü ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'da devrilen okul servisi (DHA)

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

