Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Kızı ve arkadaşı saç ve kan örneği verdi
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz ay Yalova'daki evinde 6. kattan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkaşı Sultan Nur Ulu, polis ve avukatların eşliğinde Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek saç ve kan örneği verdi.
Geçtiğimiz ay Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.
Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, polis ve avukatların eşliğinde Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek saç ve kan örneği verdi.
6 KATTAN DÜŞMÜŞTÜ
Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
KIZI SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİ
Güllü'nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma sürerken şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, polis eşliğinde Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek saç ve kan örneği verdi. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Gülter, madde kullandıklarına ilişkin çıkan iddialar sonrası kendi rızalarıyla hastaneye gelip, örnek verdiklerini belirtti.
Tuğyan Ülkem Gülter, "Madde kullandığımızı söylüyorlardı. Gerekli yerlere işlemlerimizi yaptırdık ve sonuçları bekliyoruz. Kendi rızamızla geldik ve kendimizden eminiz. Sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır" dedi. Sultan Nur Ulu, herhangi bir açıklamada bulunmazken; avukatları Rahmi Çelik, herhangi bir gözaltı işleminin olmadığını belirtti.