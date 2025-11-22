Şarkıcı Güllü’nün ölümünde yeni gelişme! Kızı ve arkadaşı saç ve kan örneği verdi

Güllü'nün son görüntüsü, DHA

"HERHANGİ BİR GÖZALTI İŞLEMİ YOK"

Müvekkillerin gözaltı veya tutuklandığına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten avukat Rahmi Çelik, "Müvekkillerimizin rutin işlemleri için hastaneye geldik. Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı işlemi veya tutuklama yoktur. Soruşturma süreci devam ediyor. Gerekli açıklamaları yapacağız. Bir gelişme olduğu zaman gerekli makamlar açıklamaları yapacaktır. Herhangi bir gözaltı işlemi yok. Buradan evlerine gidecekler" diye konuştu.

Gerekli saç örneklerinin verildiğine söyleyen avukat Hakan Sezer ise "Müvekkillerin daha önce de yaptığı beyanlarda gizledikleri bir durum yoktur. Kendileri bugüne kadar bir madde kullanmamışlardır. Gizlediğimiz bir husus olmadığı için de kendi rızamız dahilinde bugün buraya geldik. Gerekli saç örneklerini vererek savcılık makamına teslim ettik" dedi.

