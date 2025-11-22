Şarkıcı Güllü’nün ölümünde yeni gelişme! Kızı ve arkadaşı saç ve kan örneği verdi

takvim-logo

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz ay Yalova'daki evinde 6. kattan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkaşı Sultan Nur Ulu, polis ve avukatların eşliğinde Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek saç ve kan örneği verdi.

Geçtiğimiz ay Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, polis ve avukatların eşliğinde Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek saç ve kan örneği verdi.

Güllü'nün düştüğü bina, DHAGüllü'nün düştüğü bina, DHA

6 KATTAN DÜŞMÜŞTÜ

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün kızı ve arkadaşları saç ve kan örneği verdi, DHAGüllü'nün kızı ve arkadaşları saç ve kan örneği verdi, DHA

KIZI SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİ

Güllü'nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma sürerken şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, polis eşliğinde Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek saç ve kan örneği verdi. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Gülter, madde kullandıklarına ilişkin çıkan iddialar sonrası kendi rızalarıyla hastaneye gelip, örnek verdiklerini belirtti.

Tuğyan Ülkem Gülter, "Madde kullandığımızı söylüyorlardı. Gerekli yerlere işlemlerimizi yaptırdık ve sonuçları bekliyoruz. Kendi rızamızla geldik ve kendimizden eminiz. Sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır" dedi. Sultan Nur Ulu, herhangi bir açıklamada bulunmazken; avukatları Rahmi Çelik, herhangi bir gözaltı işleminin olmadığını belirtti.

Güllü'nün son görüntüsü, DHAGüllü'nün son görüntüsü, DHA

"HERHANGİ BİR GÖZALTI İŞLEMİ YOK"

Müvekkillerin gözaltı veya tutuklandığına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten avukat Rahmi Çelik, "Müvekkillerimizin rutin işlemleri için hastaneye geldik. Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı işlemi veya tutuklama yoktur. Soruşturma süreci devam ediyor. Gerekli açıklamaları yapacağız. Bir gelişme olduğu zaman gerekli makamlar açıklamaları yapacaktır. Herhangi bir gözaltı işlemi yok. Buradan evlerine gidecekler" diye konuştu.

Gerekli saç örneklerinin verildiğine söyleyen avukat Hakan Sezer ise "Müvekkillerin daha önce de yaptığı beyanlarda gizledikleri bir durum yoktur. Kendileri bugüne kadar bir madde kullanmamışlardır. Gizlediğimiz bir husus olmadığı için de kendi rızamız dahilinde bugün buraya geldik. Gerekli saç örneklerini vererek savcılık makamına teslim ettik" dedi.

